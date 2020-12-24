Потери российских торговых центров из-за пандемии составили четверть триллиона

Торговые центры России потеряли около 250 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Доклад о потерях выручки российских ТЦ был составлен для Минэкономразвития и Минпромторга. По мнению аналитиков, восстановление выручки и потока посетителей торговых центров ожидается не раньше четвертого квартала 2021 года, передает «Интерфакс». «К концу 2021 года мы, скорее всего, приблизимся к восстановлению, а в начале 2022 года восстановимся», – подчеркнул Москаленко.

Наибольший ущерб отрасли нанесли первые месяцы, когда был введен повсеместный локдаун. За первые три-четыре месяца пандемии коронавируса в России потери выручки торговых центров составили до 80-100%. «По итогам года вряд ли будут торговые центры, которые потеряли в выручке меньше 25%. Думаю, что показатель в потерях будет доходить до 40-45%", – отметил член президиума РСТЦ Николай Артеменко.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что ТЦ находятся в преддефолтном состоянии. В частности, из-за того, что им приходится субсидировать арендаторов и уплачивать налоги. Титов считает, что владельцы торговых центров нуждаются в государственной поддержке.

Москва, Зоя Осколкова

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