Глава Гознака рассказал, появится ли в России банкнота в 10 000 рублей

Появление в России банкноты номиналом больше существующей в 5 тысяч рублей остается под вопросом. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» глава Гознака Аркадий Трачук.

«Сегодня достаточно условий, чтобы даже крупные суммы можно было оплатить безналичным способом. Нужны ли крупные номиналы как средство накопления? Спорный вопрос, потому что все-таки в текущих условиях 5000-й банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно, для того, чтобы это организовать. Вряд ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала», – считает глава Гознака.

Трачук отметил, что в настоящее время не видит одного аргумента для появления таких купюр. Более того, ввод новых денежных знаков сопряжен с рядом условий. В частности, придется уделить повышенное внимание защищенности таких банкнот: чем выше номинал, тем выше интерес фальшивомонетчиков.

В последний раз в России обновляли банкнотный ряд в 2017 году, когда в обращение были введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.12.20

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