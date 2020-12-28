Салат «Селедка под шубой» в этом году обойдется дороже

В этом году в среднем на 8% подорожали ингредиенты любимого новогоднего салата россиян «Селедка под шубой». Таковы результаты исследования, проведенного оператором фискальных данных OFD.ru.

Аналитики компании изучили чеки с 15 по 20 декабря 2020 года. Стоимость рассчитывалась на основе классического рецепта салата, приготовленного в домашних условиях на шесть человек (2 кг), пишет ТАСС.

В среднем минимальная цена салата составит 201 рубль. Самая высокая стоимость ингредиентов зафиксирована в Евпатории – 354 рубля, самая низкая в Бийске – 122 рубля.

Средние цены на ингредиенты в 2020 году составили: картошка (500 г) – 18,9 рубля, морковь (500 г) – 8,5 рубля, свекла (500 г) – 8,1 рубля, куриные яйца (4 штуки) – 46,1 рубля, репчатый лук (100 г) – 1,9 рубля, майонез (250 г) – 49,3 рубля, соленая селедка (500 г) – 68,1 рубля.

Стоимость готового салата составит 388,5 рубля за килограмм. Дешевле всего «Селедку под шубой» можно купить в магазинах Челябинска (188,3 рубля), дороже всего – в Санкт-Петербурге (1857 рублей за кг).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.20

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