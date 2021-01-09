Мишустин обновил размер прожиточного минимума

Российское правительство установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год. Его размер составил 11 тыс. 653 рубля, сообщили в пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.01.21

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