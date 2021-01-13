Минюст готовится получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции России готовит пакет поправок в закон «О банках и банковской деятельности». Изменения дадут ведомству доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических и физических лиц. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект разработан в целях совершенствования федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, который осуществляет Минюст. Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», – пояснили в пресс-службе Минюста. В министерстве не уточнили, о каких именно организациях идет речь.

Отмечается, что инициативу уже поддержали в профильном комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Депутаты считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить «отмывочные» схемы.

Меж тем эксперты и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск злоупотреблений в ущерб россиянам.

По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, законопроект не вызовет воодушевления в обществе, которое воспримет его как инструмент контроля. Политолог полагает, что все необходимые меры по надзору за деятельностью НКО сегодня государством выполняются. В то же время действия Минюста вполне объяснимы, отметил эксперт. По его словам, очевидно, что в ведомстве есть «представления о неких деструктивных силах, которые в преддверие выборов в Госдуму будут пытаться раскачать политическую ситуацию в стране».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев согласился с тем, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно. «Банковская тайна – это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд, – заявил политик. – Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста».

Планируется, что законопроект поступит в кабинет министров летом 2021 года, а осенью будет внесен в Госдуму.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.01.21

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