Банки не хотят раскрывать причины отказов гражданам в кредитах

Российские банки выступают против поправок в закон «О потребительском кредите», которые предполагают раскрытие причин отказов в выдаче кредитов. По мнению кредитных организаций, нововведение не добавит понимания рядовым гражданам, почему они не смогли получить ссуду, при этом могут возникнуть риски для самих банков.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии, пишет РБК. Инициатива предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Часто граждане даже не предполагают, что мешает им брать ссуды, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ассоциация банков России (АБР) направила отзыв на проект поправок, в котором сообщается о возможном возникновении рисков. Как пояснил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко, раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд крайне затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

К тому же дополнительные разъяснения приведут к раскрытию скоринговых моделей банков, по которым оценивается платежеспособность заемщиков. «При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает», – отметил Клименко.

Участники банковского рынка России не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. Банки по-разному оценивают возможность выдачи кредитов, причины отказа, соответственно, разнятся. «Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», – предупреждает представитель АБР.

В ассоциации также добавили, что сейчас у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов. Гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей, запросив ее в бюро, дважды в год это можно делать бесплатно. На основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с распространенной причиной отказов.

Москва, Зоя Осколкова

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