Налоговая служба посчитала объем денег на зарубежных счетах россиян

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), граждане России имеют свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

По его словам, данные получены с помощью системы автоматического обмена финансовой информацией. Часть сведений предоставили сами налогоплательщики в своих отчетах.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая – где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тысяч финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей», – цитирует Вольвача ТАСС.

Замглавы ФНС добавил, что в службе «о многом знали», но и «много чего интересного узнали». «Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров», – заключил Вольвач.

Москва, Зоя Осколкова

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