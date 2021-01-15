В 2020 году число банкротств в России увеличилось на 73%. 119 тысяч физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, признали несостоятельными, пишут «Известия» со ссылкой на данные проекта «Федресурс». По словам экспертов, рост обусловлен тем, что механизм стал популярнее, а последствия пандемии дадут о себе знать только в наступившем году.

В прошлом году на 100 тысяч населения в России зафиксирован 81 банкрот-физлицо против 47 в 2019-м. Из всех банкротов в 2020 году каждый третий стал таковым за последние три месяца. Среди регионов тройка лидеров по числу граждан, ставших несостоятельными, выглядит так: Москва (7,4 тыс.), Московская область (6,6 тыс.), Краснодарский край (5,5 тыс.). Кроме того, увеличение темпов банкротства вдвое наблюдается в Башкортостане, Татарстане, Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

Россияне стали чаще инициировать процедуру списания долгов. В то же время уменьшилась доля дел, запущенных конкурсными кредиторами и налоговой службой. Так за год кредиторы получили только 12,3 млрд рублей из требуемых 319,5 млрд. Это объясняется отсутствием у должников имущества.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает, что в 2021 году темпы роста личных банкротств могут ускориться из-за пандемии. Эффект станет заметным к осени. В настоящее время статус банкрота получают заемщики со старыми долгами, которые признаны кредиторами безнадежными еще несколько лет назад, добавляет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Он прогнозирует, что в наступившем году несостоятельными могут себя объявить около 190 тысяч сограждан, то есть еще на 60-70% больше.

«В России на сегодня претендовать на статус банкротов могут порядка 5-5,7 млн граждан, или более 10% от всех клиентов банков и МФО. Из них 4-4,5 млн с задолженностью от 50 тысяч до 500 тысяч рублей подходят под внесудебную схему избавления от долгов, а оставшиеся – под классическую, то есть через суд. Всего обязательства перед кредитными организациями есть у каждого третьего россиянина, или у 50 млн человек», – отметил президент НАПКА.

В 2020 году доля просроченной задолженности по розничным кредитам, кроме ипотеки, увеличилась с 6,8% до 8%. А по жилищным рублевым ссудам в январе-ноябре этот показатель вырос почти на 13% против 4% годом ранее. Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, этому способствовало существенное падение реальных доходов населения в пандемию.

Москва, Зоя Осколкова

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