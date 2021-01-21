Минэкономразвития хочет отменить транспортный налог для экологичных авто

Минэкономразвития задумалось над снижением или полной отмене транспортного налога для владельцев «экологичного» транспорта, пишут «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

По данным издания, министерство рассматривает возможность предусмотреть снижение или освобождение от налогов для владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Это, по мнению инициаторов законопроекта, позволит улучшить экологическую обстановку в РФ за счет уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

Помимо этого чиновники предлагают предоставлять субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, а также льготы для производителей экологичного транспорта. Напомним, транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.21

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