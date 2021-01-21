«Почта России» отказалась от продажи пива в отделениях

«Почта России» прекратила эксперимент по продаже пива в своих отделениях, но в будущем может его возобновить. Об этом сообщил заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле почтового оператора Михаил Волков.

По его словам, эксперимент проводился в определенных отделениях «Почты России», чтобы узнать спрос на услугу.

«Пока эксперимент мы приостановили и, наверное, в этом году не рассматриваем его возобновление, но в дальнейшем можем вернуться к этому вопросу», – сказал топ-менеджер, чьи слова приводит агентство «Москва». «Это вопрос рынка, нам тоже надо выживать, и мы оцениваем это с точки зрения экономической», – добавил он (цитата по ТАСС).

Акимов также заявил, что компания продолжит развивать розничные форматы торговли.

В начале 2019 года «Почта России» сообщила о старте продаж слабоалкогольной продукции, в том числе пива, в 3,2 тыс. своих отделений по всей стране.

Москва, Наталья Петрова

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