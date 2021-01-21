Путин потребовал обуздать безработицу до конца года

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 года. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам с кабмином.

Глава государства отметил, что в последние месяцы «наметилась тенденция на снижение безработицы», но ее уровень остается все еще высоким. «Примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году», – уточнил он.

В то же время Путин отметил, что в период пандемии российским властям удалось не допустить резкого всплеска безработицы. По его словам, «после максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%».

«Нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда», – подчеркнул президент, отметив, что такая задача перед правительством поставлена, и «она должна быть выполнена».

Добавим, что безработными в России, по данным на 20 января, зарегистрированы 2,6 млн человек. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Москва, Наталья Петрова

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