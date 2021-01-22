Треть россиян не хотят платить за обучение в вузах

31% россиян не согласны платить за обучение в вузах, лишь 7% уверены, что получить хорошее высшее образование можно только на платной основе.

В исследовании, проведенном банком «Открытие», приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Больше всего противников платных вузов в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%), меньше всего на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%), передает РИА «Новости».

В среднем 62% опрошенных готовы платить за учебу в университете. Чаще всего на платное высшее образование согласны жители Дальнего Востока (69%) и Санкт-Петербурга (67%). Меньше всего эта точка зрения распространена на Северном Кавказе (51%).

При этом доля тех, кто готов взять кредит на образовательные цели, значительно меньше – 42%. Остальные россияне заявили, что не брали и не возьмут ссуду в банке, чтобы оплатить учебу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.01.21

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