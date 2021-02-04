Чаще всего российских покупателей обманывают в цене на товар

Около 80% всех нарушений прав потребителей в России касаются неправильного информирования покупателя о цене. Об этом рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», – сообщил Шапкин.

По его словам, за применение таких махинаций, которые многие ошибочно считают маркетинговым ходом, магазинам грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей. Несмотря на предусмотренное наказание, количество таких нарушений растет.

Кроме того, многие недобросовестные продавцы пользуются ситуацией, связанной с пандемией. «Люди все-таки экономят, фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги, и этим активно пользуются организации, которые хотят получить дополнительных клиентов, нарушая их право на достоверную информацию», – рассказал эксперт.

Чаще всего манипуляции осуществляются таким образом, что покупатель узнает реальную цену товара или услуги только на кассе. «При этом идут ухищрения, [используются] ценники, где условия прописаны мелким шрифтом, что надо приобрести несколько товаров, что с учетом каких-то акций такая цена может быть. Потребители выбирают товар, глядя на цену. Получается, что этот фактор активно используется для обмана», – отметил Шапкин.

В то же время такие нарушения, как срыв сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес отошли на задний план, заключил глава Национального союза защиты прав потребителей.

Москва, Зоя Осколкова

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