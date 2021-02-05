Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самую большую зарплату в январе работодатели предлагали высококвалифицированным инженерам, механикам, машинистам, пилотам, а также программистам и стоматологам. Об этом сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на базу вакансий «Работа в России» trudvsem.ru.

Так, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием драг и промывочных приборов с зарплатой – ему готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Высокие зарплаты от 200 тыс. рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

Заработную плату от 200 до 300 тыс. рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин в Приморье, Якутии и Иркутской области. От соискателей требуются опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек.

Высокие зарплаты ждут и пилотов. Одна из московских авиакомпаний готова предложить специалисту-профессионалу 330 тыс. рублей в месяц. Главные требования – пилот должен отлично знать английский язык, иметь необходимое свидетельство и допуск, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.

Вакансии командиров, вторых пилотов вертолетов и самолетов есть и в Красноярском крае, Якутии, Ханты-Мансийском АО. Соискателям предлагают от 140 до 250 тыс. рублей.

Программистам готовы платить от 150 до 250 тыс. рублей. IT-специалистов на такую зарплату ждут работодатели Москвы, Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, Севастополя и Приморского края.

На зарплату от 100 тыс. рублей могут рассчитывать врачи, в том числе стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, в городских и частных поликлиниках и больницах Свердловской области, Якутии, Красноярского края, Воронежской области, Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 5-летнего минимума. / В Екатеринбурге из-за пандемии закрылось 27 заведений общественного питания. / Россиян предупредили о рисках при покупке дешевых квартир. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»