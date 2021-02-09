Банковские вклады и ценные бумаги: в России задумали расширить использование маткапитала

В России могут разрешить вкладывать материнский капитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Такая идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития России.

Данная мера рассматривается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физическими лицами на рынке капитала «для обеспечения проектов долгосрочным финансированием», следует из документа.

При этом будет нельзя «обналичить» маткапитал – то есть, к примеру, вложить в облигации и вскоре продать эти бумаги и вывести деньги. Семья сможет получить на руки лишь процентный доход от вклада или облигации.

После совещания у Белоусова Минэкономразвития (МЭР), Минтруду, Минфину и Центробанку поручили дополнительно проработать инициативу или исключить ее из проекта дорожной карты.

В МЭР подтвердили, что разработают предложения по преумножению маткапитала через консервативные финансовые инструменты. «Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу», – отметил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов. Он пообещал представить официальную позицию по этому вопросу сразу, «как только она будет сформирована».

В свою очередь ЦБ предлагает разрешить размещать маткапитал в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. По мнению регулятора, «это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми». Данное предложение, отметили в Банке России, находится в стадии обсуждения и еще не было детально проработано с социальным блоком кабмина РФ.

Напомним, с 1 января текущего года размер маткапитала за первого ребенка составляет 483 881 рублей, при рождении второго ребенка он увеличивается еще на 155 550 рублей. Для семей, не получивших маткапитал за первенца, он равен 639 432 рубля.

В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов из утвержденного правительством списка. Помимо этого, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, имеют право на ежемесячную выплату из средств маткапитала.

Москва, Наталья Петрова

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