Регистрация за несколько минут: в России облегчат получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя до условий регистрации в качестве самозанятого. Сама процедура займет несколько минут. Об этом заявил в Совете Федерации глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, это займет несколько минут», – цитирует Егорова «Прайм».

Напомним, что уплата налогов самозанятыми осуществляется по упрощенном процедуре – для регистрации необходимо установить на смартфон мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Посещать налоговые органы не нужно. Налоговая ставка для самозанятых при работе с физлицам составит 4%, а при оказании услуг юрлицам или ИП – 6%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

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