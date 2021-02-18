В 2021 году более 30 банков в России могут лишиться лицензии

33 российских банка находятся в зоне повышенного риска. Велика вероятность, что эти кредитные организации лишатся лицензии на дальнейшую деятельность в этом году. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Индекс здоровья российской банковской системы на 1 января 2021 года составляет 91%, пишет РБК со ссылкой на исследование. Это означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса, в которую вошли 366 банков) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что часть банков могут уйти с рынка не через принудительный отзыв лицензии регулятором, а добровольно.

«Индекс основан на исторической дефолтности банков и отражает математическое ожидание дефолтов. Но в прошлом году сформировался тренд на «естественное сокращение» рынка – увеличились случаи аннулирования лицензий по инициативе собственников или присоединения к более крупным игрокам», – пояснил эксперт.

Таким образом, по прогнозам аналитиков, индекс здоровья банковского сектора России продолжит укрепляться. Впрочем, высоких темпов роста до полного восстановления экономической активности и адаптации кредитных учреждений к изменившейся ситуации ожидать не стоит.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.02.21

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