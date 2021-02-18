ФНС упростит получение налогового вычета

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена запустить технологию, позволяющую в упрощенном порядке получить имущественные и инвестиционные вычеты. В итоге россияне получат возможность увидеть свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, в «Личном кабинета налогоплательщика». Сервис будет объединен с данными онлайн-касс, сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако данная опция будет распространяться только на те покупки граждан, по которым положен налоговый вычет, который граждане смогут получить при предварительном выборе опции. По словам главы ведомства Даниила Егорова, с марта в России стартует технология, которая упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов. По задумке авторов идеи, она сократит возврат денег до 1,5 месяца, в том числе на лекарства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.21

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