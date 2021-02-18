В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Одна из самых высоких зарплат на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки. Она составляет порядка 250 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» При этом предполагается, что сотрудник, помимо прочего, должен обладать опытом в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

До 150 тыс. рублей ежемесячно работодатели готовы выплачивать технологу на производстве товаров для творчества. При этом специалист должен обладать навыками и знаниями технологических процессов изготовления красок и пластилина.

Весьма хорошую зарплату может получать дизайнер мебели на фабрике. Она составит порядка 200 тыс. рублей. В этой сфере специалист должен иметь опыт работы в сфере прямых продаж и знание тенденций на мебельном рынке.

Еще одна востребованная вакансия с хорошей оплатой труда – конструктор столярных изделий, при условии, что он способен составлять чертежи мебели и выезжать на замеры. Такому специалисту обещают заработную плату до 130 тыс. рублей. Столько же работодатели обещают печатнику на цифровом оборудовании, имеющему навык работы в графических программах.

Другие высокооплачиваемые должности – мастер-лепщик, которому предстоит заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин (до 115 тыс. рублей в месяц), руководитель цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю (от 100 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.21

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