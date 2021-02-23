По справедливости: в России изменят расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

В России хотят изменить расчет стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости ряду категорий работников. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработал Минтруд.

Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, дающих право на досрочную пенсию, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления кабмина.

В данные списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения ими определенных видов деятельности.

В эти периоды за сотрудниками сохраняются рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако время обучения не включается в стаж. В связи с этим, как отмечает газета, работники стали чаще обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Сегодня на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. К примеру, досрочно могут выйти на пенсию врачи, педагоги, работники общественного транспорта. В стаж включаются периоды получения пособия по страхованию при временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Москва, Наталья Петрова

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