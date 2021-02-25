Проблемы остались: в России в 2021 году может закрыться каждая десятая компания

Малый и средний бизнес в России продолжает испытывать в 2021 году те же проблемы, с которыми столкнулся весной на пике пандемии коронавируса. Это следует из результатов февральского опроса 5 тыс. компаний во всех регионах России, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Данные мониторинга приводит РБК. Почти каждая десятая компания заявила о риске закрытия, свидетельствуют итога опроса.

На начало 2021 года российский бизнес фиксирует снижение зарплат сотрудников, падение объемов выручки и сокращение спроса.

Только чуть более 20% респондентов заявляют, что в прошлом 2020 году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги. Еще 40% говорят о том, что спрос упал не менее чем в полтора раза.

60% компаний признались, что их выручка в прошлом году сократилась более чем на 30%. Около 45% респондентов урезали фонды оплаты труда.

В начале 2021 года у трети опрошенных представителей бизнеса (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне минувшего года. Еще 19,1% предпринимателей сообщили о постепенном восстановлении потерь 2020 года.

Помимо этого примерно каждая десятая российская компания (9,7%) заявила, что готовится к закрытию.

Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос. 59,8% участников опроса назвали этом своей главной трудностью. В тройку основных проблем также вошли невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%) и нехватка средств на зарплаты и выплату страховых взносов (25,3%). Значительная часть бизнеса (22,3%) жалуется на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги.

В сложившихся условиях бизнес ждет от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. О необходимости подобных мер высказались 66,8% респондентов. По мнению 46,8% опрошенных, лучшая мера – не закрывать бизнес на карантин.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о перезапуске программы льготного кредитования бизнеса, при этом ставка повысится с 2 до 3%. Участвовать в новой программе будут предприятия из числа «наименее восстановившихся отраслей». Речь идет об общепите, турбизнесе, сферах культуры, спорта и развлечений.

Как сообщал «Новый День», в конце декабря 2020 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предупредил, что в январе начнется массовый исход компаний с рынка. Об этом заявило 59% российских бизнесменов, опрошенных аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. 57,7% респондентов сообщили, что выручка их предприятий упала на треть и более, а 76,9% – сказали, что шансы выживание их компаний при повторном локдауне – ниже половины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.02.21

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