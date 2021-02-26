Россияне все чаще допускают просрочки по микрозаймам

В январе доля просроченных микрозаймов в МФО увеличилась до 37%. Для сравнения в прошлые два года этот показатель находился на уровне 30-31%. Практически все МФО ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.

Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по микрозаймам в январе составил 66,4 млрд рублей, а количество – 5,4 млн ссуд (42% от общего портфеля), сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Отмечается, что в отдельные месяцы прошлого года доля просрочки достигала 40%.

Коллекторы считают, что к концу 2021 года доля просроченных микрозаймов снизится на два-три процентных пункта за счет улучшения финансового положения клиентов и роста самого портфеля. «Если бы рынок не перестроил процессы кредитования еще в марте – апреле прошлого года, мы бы увидели более существенный прирост», – говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

В то же время почти все МФО ужесточили требования к заемщикам, а часть людей, планировавших взять ссуды, сами отказались от новых кредитов. «Как правило, это сделали те клиенты, которые планировали какие-либо покупки, ремонт. В свою очередь те, кто оказался в трудной финансовой ситуации, наоборот пытались оформить займы, однако получали отказ. Рынок по факту столкнулся с тем, что те, кому готовы одобрить кредит, их не берут, а тем, кто хочет получить заем, их не выдают», – поясняет управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.

Москва, Зоя Осколкова

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