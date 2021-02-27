Дело «о пропаже 25 км кабеля» в Самаре было возбуждено после обращения лидера местного отделения партии «РОДИНА»

В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту пропажи 3,7 млн рублей, которые были выделены на прокладку 25 км кабеля для местных трамвайных путей.

Член ОНФ, лидер самарского отделения партии «РОДИНА» Вадим Нуждин обнаружил пропажу 3,7 млн рублей, выделенных на прокладку 25905 метров кабеля для трамвайных путей от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Производство начато против пока неустановленных руководителей АО «ВТС Метро», сообщает «Комсомольская правда». Предполагается, что сотрудники акционерного общества «ВТС Метро», распределяя деньги на строительство трамвайных путей, прибегли к махинациям.

«ВТС МЕТРО» и департамент градостроительства заключили контракт на реконструкцию путей в 2017 году на 741 млн рублей по контракту должно было быть проложено чуть больше 40 000 километров кабеля.

Подрядчик, компания «Росэлектрик» не сорвала сроки, вот только в акте выполненных работ между чиновниками и «ВТС Метро» Вадим Нуждин нашел несоответствия – компания проложила всего 14 250 метров кабеля, остальные метры и заложенные на них средства «куда-то делись».

Самара, Екатерина Попова

Самара. Другие новости 27.02.21

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