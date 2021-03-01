Бизнес в России просит помощи у государства на 100 млрд рублей

«Опора России» предложила ввести новые меры господдержки малого бизнеса на фоне пандемии. Среди инициатив – законодательно ограничить темпы роста тарифов и платежей, повысить порог УСН до 300 млн рублей, дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты и другие. Общая стоимость предложенных мер оценивается в 100 млрд рублей.

Идеи для поддержки бизнеса сгруппированы в несколько тематических блоков, пишут «Известия». Среди них повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения (УСН) – до 300 млн рублей, установление необлагаемого минимума площади или снижение предельной ставки налогов, исчисляемых от кадастровой стоимости, снижение НДС в два раза для ряда отраслей, увеличение объемов применения инвестиционного налогового вычета в регионах.

Авторы предложений выступили за смягчения регуляторных условий для бизнеса. Например, ограничение темпов роста тарифов и платежей во всех сферах на законодательном уровне, повышение критериев включения бизнеса в категорию МСП, радикальное сокращение так называемого перекрестного субсидирования в электроэнергетике (когда корпоративная цена электричества больше, чем розничная, для населения), защита учредителей и директоров от взыскания по долгам ООО.

Кроме того, предлагается внести поправки в законодательство об административных правонарушениях, а именно, уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП и выносить исключительно предупреждение за первое нарушение без ущерба.

Также «Опора России» выступила за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25% с нынешних 15%, либерализацию ответственности за нарушение валютного законодательства, снижение ставки льготного кредитования МСП, которая сегодня составляет 7%, за развитие агротуризма (для этого стоит разрешить фермерам строить гостиницы на сельскохозяйственных землях, находящихся в частной собственности) и ряд других.

Официально пакет инициатив будет передан правительству на следующей неделе, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он добавил, что многие меры давно рассматриваются властями, но их применение постоянно откладывается.

По мнению экспертов, предложения вполне целесообразны. Льготы значительно помогли бы предпринимателям преодолеть кризисный период и внести вклад в восстановление экономики. Весь набор предложенных мер может стоить государству не менее 100 млрд рублей, оценивают аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.21

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