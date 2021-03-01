В России изменили правила начисления детских пособий

В России с сегодняшнего дня, 1 марта, отменяется беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Родителям, ребёнку которых исполнится год, для продления льготы необходимо идти в указанные учреждения и подать все требующиеся документы, пишет РИА «Новости». Процедуру придется повторить, когда ребёнку исполнится два года.

Ранее процедуру выплат на детей, которые родились не ранее 1 января 2018 года, упростил президент России Владимир Путин. Ввиду пандемии коронавирусной инфекции он ввел порядок автоматического продления выплат.

В документе указано, что выплаты назначались без подачи россиянами заявлений на пособия для детей до трех лет. Семьям, в которых родился второй ребенок, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. В обоих случаях можно также обратиться в МФЦ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.21

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