Аналитики оценили объем мошенничеств с криптовалютами в 4,5 млрд долларов

Ущерб от мошенничества с цифровыми валютами увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом и составит 4,5 млрд долларов. В этом уверены эксперты в области кибербезопасности из «Лаборатории Касперского».

Главная причина увеличения числа атак связана с резким ростом стоимости криптовалют, пишут «Известия». Кроме резко выросшего рынка цифровых активов в несколько раз увеличилось и оличество новых неопытных инвесторов, которые в первую очередь становятся жертвами злоумышленников.

Нередко воровством занимаются сами криптобиржи: они сообщают клиентам о своем закрытии под видом технических проблем или хакерской атаке на них и исчезают с деньгами. Так в прошлом году 75 криптобирж ушли с рынка. В этом году таких случаев может стать в полтора раза больше, считает главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Другой причиной увеличения числа мошенничеств станет появление новых проектов, основанных на использовании децентрализованных финансовых инструментов, или проектов DeFi. Большая их часть основана на блокчейне цифровой валюты Ethereum, в прошлом году они стали особенно популярны и уже подверглись множеству атак, предупреждают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.21

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