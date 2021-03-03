Глава РЭО объяснил причины проверки Генпрокуратуры

Внутри «Российского экологического оператора» (РЭО) инициированы служебные проверки по ряду пунктов. Об этом говорится в письме первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, рассказал в интервью РБК гендиректор РЭО Денис Буцаев. «Мы внимательно проанализировали представление проверяющего ведомства и разработали план конкретных мероприятий», – добавил он, отметив, что пока преждевременно подводить итоги этой «плановой» проверки.

В письме указано, что за 2019-2020 годы были выявлены «многочисленные нарушения федерального законодательства». Так, например Генпрокуратура обнаружила почти двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году, на которое было дано согласие Минприроды.

В частности, на зарплаты было направлено 146,6 млн рублей вместо согласованных 79,45 млн рублей «за счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов», заявил первый заместитель генпрокурора. Общий транш из бюджета в качестве имущественного взноса в капитал оператора составил 220 млн рублей

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.21

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