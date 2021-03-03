В России цены на лекарства в январе выросли почти на 8,5% в годовом выражении

В январе 2021 года цены на лекарства в России выросли на 8,45% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном холдингом «Ромир». В то же время лекарственные препараты в январе текущего года подешевели на 1,1% по сравнению с декабрем.

Результаты исследования прокомментировала директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская. «С началом нового года не наблюдается подорожания лекарств. Это необычное явление – в предыдущие два года мы отмечали противоположный тренд», – отметила она. При этом, добавила эксперт, уровень годовой инфляции хотя и сократился до 8,5% (по сравнению c общей инфляцией цен) остается на высоком уровне, наравне с товарами повседневного спроса.

В основе исследования лежит расчет статистического индекса фармацевтического рынка – индекса «Цена здоровья», который отражает реальные изменения цен лекарственных препаратов. Основой для расчета являются данные о совершенных покупках, которые поступают от скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Для индекса «Цена здоровья» анализировали 67 медикаментов из 15 категорий.

Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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