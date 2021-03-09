В России хотят сажать в тюрьму за фейки о росте цен

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации о росте цен на продукты питания. Соответствующий законопроект разработал депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. Документ предусматривает наказание за фейки о ценах в виде штрафа от 200 до 800 тыс. рублей или лишения свободы сроком до трех лет. Федеральная антимонопольная служба в целом поддержала инициативу.

Парламентарий предложил дополнить статью 185.3 Уголовного кодекса РФ «Манипулирование рынком» третьим пунктом. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары», – пояснил Выборный газете «Известия». Депутат полагает, что распространение заведомо ложной информации способно вызвать рост стоимости продуктов или создать их дефицит.

Спекулянты и недобросовестные торговцы зачастую сеют панику, распространяя фейки с целью создать ажиотаж на товар, а затем повышают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом, уточнил депутат.

Автор законодательной инициативы также обратил внимание на то, что в России работают иностранные торговые сети. По его мнению, подорожание нередко связано с их попытками «подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру». Стремление заработать на искусственно созданном ажиотаже «не только цинично, но и преступно», и должно быть наказуемо, добавил Выборный, уточнив, что «наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит».

Предложенные поправки в УК предусматривают штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц – от 500 до 800 тыс. рублей.

В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму. При этом Федеральная антимонопольная служба «в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки», отметили в пресс-службе ведомства. В то же время президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что бизнес будет против принятия законопроекта. Наказывать за слухи – «это путь в никуда», заявил он, отметив, что штрафы в России за последнее время и без того «уже неадекватно выросли». «Если еще за каждое слово будут наказывать, то это не выдерживает вообще никакой критики», – сказал Калинин. В крупных торговых сетях инициативу не комментируют.

Между тем во фракциях Госдумы к законопроекту отнеслись неоднозначно. В «Справедливой России» и ЛДПР признали, что механизм регулирования стихийного роста цен необходим, но как он будет работать – непонятно. Депутаты обратили внимание на то, что будет очень сложно доказать провоцирование роста цен из-за того или иного высказывания. «Дополнительные механизмы контроля роста цен нужны, но без каких-либо перегибов. Сейчас мы ведем речь о декриминализации УК, предлагается ввести такое понятие, как уголовный проступок, а тут мы видим жесткие меры за высказывания», – прокомментировал инициативу зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В КПРФ, в свою очередь, отметили, что порой для роста цен есть вполне объективные причины, и за это «надо не наказывать, а больше производить и осуществлять закупки за рубежом, если свой продукции не хватает». Такое мнение, в частности, высказал первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Москва, Наталья Петрова

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