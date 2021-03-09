Россия установила рекорд по экспорту продовольствия

В 2020 году Россия экспортировала рекордные 79,4 млн тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 млрд долларов. Об этом говорится в отчете федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Как отмечает РБК, эти показатели стали рекордными в новейшей истории страны – в 2018 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, Россия экспортировала 78,5 млн тонн продукции на 25,8 млрд долларов.

Отмечается, что Россия в 2020 году поставлял продукты в 150 стран. Больше всего российской сельхозпродукции закупил Китай. На его долю приходится 13% всех поставок. На втором месте оказалась Турция (10%), на третьем – Казахстан (почти 7%). Основная доля экспорта – зерно. На него в прошлом году приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции.

Стоит отметить высокие темпы роста экспорта мяса. Он составил 53%. В итоге Россия экспортировала 525 тыс. тонн мяса на 887 млн долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.21

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