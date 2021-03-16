Потребительские расходы россиян упали до пятилетнего минимума

В 2020 году потребительские расходы россиян снизились на 9%. Это падение стало максимальным с 2015 года. Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Россияне в 2020 году тратили на приобретение товаров и услуг в среднем 26,9 тыс. рублей в месяц. По сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились на 9% с учетом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет. Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. рублей в месяц, или на 20,2 тыс. рублей за целый год», – сообщают аналитики.

По словам экспертов, сокращение расходов населения было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями, которые привели к вынужденному снижению трат на питание, досуг вне дома, транспорт и другие услуги, передает ТАСС.

«В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости», – указывается в исследовании.

Сильнее всего потребительские расходы упали в Свердловской области, Москве, Дагестане, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. В то же время жители Чукотки не стали урезать свои расходы, а жители Калмыкии даже увеличили траты.

«Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли. Так, из 15 регионов с ростом номинальных расходов лишь в двух доходы населения превышают среднероссийский уровень», – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. «Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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