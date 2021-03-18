В магазинах Metro усилили контроль из-за угроз об отравлении продуктов

Три магазина Metro Cash & Carry в Москве получили на электронную почту письма с угрозами об отравлении продуктов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Неизвестный шантажист потребовал перевести ему 5 млн рублей на криптокошелек, иначе он обещает отравить продукты в магазинах сети. В пресс-службе Metro подтвердили получение анонимок с угрозами и сообщили об усилении контроля во всех торговых и распределительных центрах.

Злоумышленник потребовал перевести деньги до 12:00 четверга, 18 марта. Если этого не случится, он пообещал, что «нашприцует концентратом этиленгликоля фрукты, соки и молоко, добавит кристаллический крысиный яд в каши и детские смеси и повтыкает швейные иглы в ягоды и фрукты», говорится в письме.

Пресс-служба ритейлера заявила, что «делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами». В компании отметили, что серьезно относятся к любым подобным сообщениям и «усилили контроль во всех торговых и распределительных центрах» (цитата по РБК).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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