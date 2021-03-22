Экополитика Европы больно ударит по экономике России

Введение углеродного сбора в Евросоюзе обернется серьезными рисками для российской экономики, так как затрагивает все основные статьи торговли России с ЕС. С таким предупреждением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам.

Как отметил дипломат, пандемия и другие кризисные проявления в отношениях РФ и Евросоюза негативно сказались на товарообороте Москвы с Брюсселем в 2020 году – объемы торговли упали на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Однако уже в ближайшее время России придется столкнуться с последствиями все больше активизирующейся климатической повестки в Европе, которая отразится и на внешнеэкономическом курсе ЕС, предупредил он. Речь идет о ведущейся в Евросоюзе разработке «так называемого пограничного корректирующего углеродного механизма, углеродного сбора, который в том или ином виде будет введен не позднее начала 2023 года», пояснил замминистра иностранных дел.

«Вне зависимости от итоговых модальностей данного механизма, его применение будет сопряжено со значительными рисками для отечественных экономоператоров, поскольку это затрагивает все основные статьи нашего экспорта и нашей торговли с Евросоюзом», – подчеркнул Грушко (цитата по «Прайм»).

Дипломат добавил, что тема «зеленого перехода» и углеродно-нейтральной экономики в настоящее время не является предметом диалога между Россией и ЕС. «Хотя для нас очевидно, что отсутствие такого диалога чревато не только негативными процессами, но и образованием в Европе новых разделительных линий», – констатировал он (цитата по ТАСС).

Евросоюз собирается ввести углеродный сбор на товары, сделанные с высоким выбросом углекислого газа (СО2), чтобы стимулировать торговых партнеров переходить на «зеленые» технологии.

В целом, по оценке замглавы МИД РФ, отношения России и ЕС подошли к провалу. По мнению Грушко, Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией

«Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в кильватере европейских стандартов, принципов и так далее, и тому подобное», – отметил дипломат (цитата по dumatv.ru), указав, что «с таким государством, как Россия, очевидно, что это было обречено на провал». «И собственно, к этому провалу мы и подошли», – заключил он. Грушко охарактеризовал отношения Москвы и Брюсселя как «конфликтное сосуществование», отметив, что с 2014 года прекращено все системное взаимодействие.

По его мнению, антироссийские санкции Евросоюза, которые «используются для вмешательства во внутренние дела», только усугубили ситуацию. Введенные ограничительные меры подвели отношения Москвы и Брюсселя «к опасной черте, когда сама возможность какого-либо сотрудничества с ЕС оказалась под вопросом», заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Москва, Наталья Петрова

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