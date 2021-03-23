Россияне перечислили самые привлекательные для переезда ради работы регионы

Самыми привлекательными регионами для переезда ради карьеры у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом сообщает Роструд со ссылкой на данные портала «Работа в России».

Как отметил замглавы Роструда Денис Васильев, почти 300 тысяч соискателей готовы рассмотреть вопрос о переезде в другой регион из-за работы, а примерно каждый шестой из них выбирает Москву, передает ТАСС.

Так, в столицу думают переехать более 52 тыс. ищущих работу граждан, в Санкт-Петербург – 28 тыс. человек, на Кубань – 23 тыс., сообщили в ведомстве. Затем в списке востребованных для переезда регионов следуют Крым, Подмосковье, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО и Новосибирская область.

При этом самые мобильные соискатели проживают в Москве, Краснодарском крае и Башкирии, рассказал Васильев.

40% из числа тех, кто сообщил в резюме о готовности к переезду, составляют молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет, 28% – граждане в возрасте от 36 до 45 лет.

По данным Роструда, у половины граждан, готовых сменить место жительства ради трудоустройства, высшее образование. При этом наиболее мобильны соискатели с опытом работы более 5 лет или совсем без опыта. Чаще других думают над переездом менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также претенденты на руководящие позиции, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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