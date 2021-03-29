В России хотят усилить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба и Минфин планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, чтобы противодействовать нелегальному денежному обороту. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП, а также в федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках».

Руководитель ФНС Даниил Егоров озвучил предложения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта. В материалах к заседанию говорится, что практика контроля за деятельностью на рынках «показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли».

Налоговики, в частности, предлагают сократить случаи неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынке, упростить порядок привлечения продавцов к административной ответственности и запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Ответственность за выполнение последнего условия будет нести следить управляющая компания.

Кроме того, управляющие компании должны будут на постоянной основе контролировать наличие зарегистрированной ККТ у арендаторов. Последние обязаны подтверждать наличие ККТ перед заключением договора.

Пресс-службы ФНС и Минфина подтвердили совместную разработку поправок. В ФНС заявили, что разработанные предложения направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.

Москва, Наталья Петрова

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