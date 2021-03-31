В России число просроченных микрозаймов обновило рекорд

В России по итогам февраля число микрозаймов, по которым должники допустили просрочку свыше 90 дней, достигло рекорда – 5,4 млн. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с январем число просроченных займов в феврале выросло на 1,8%, передает РИА «Новости». В то же время их доля от всех микрозаймов, выданных в целом по стране, слегка снизилась – на 0,3 п.п., до 40,6%.

Также растет объем «плохих» займов – за месяц он увеличился на 2,2%, до рекордных 59,6 млрд рублей, а их доля в общем кредитном портфеле выросла на 0,5 п.п., до 34,7%.

Микрофинансовые организации в феврале выдали 1,8 млн ссуд, что на 7,3% меньше, чем месяцем ранее. Средний размер микрозайма снизился на 0,4%, до 13 107 рублей. Общая сумма всех микрокредитов уменьшилась на 7,6%, до 23,8 млрд рублей, что стало минимальным результатом с сентября 2020 года.

В общей сложности россияне должны микрофинансовым организациям 171,8 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.03.21

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