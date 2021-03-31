Насчитали миллиарды: Всемирный банк назвал главных должников России

Всемирный банк (ВБ) впервые обнародовал данные об иностранных государствах – должниках России. Информация по состоянию на конец 2019 года размещенана сайте этой организации. Минфин России такие сведения не публикует, поскольку информация о госкредитах содержится в секретных приложениях к федеральному бюджету, отмечает РБК.

Так, крупнейшим должником России на тот момент значилась Белоруссия с 8,1 млрд долларов. При этом в конце прошлого года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительного кредита на 1 млрд долларов.

Также более 1 млрд долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Часть долгов развивающихся стран перед Россией, в частности, долг Йемена, относятся к началу 1990-х годов.

Страны Африки совокупно должны Москве 973 млн долларов. В числе должников числятся Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Большинство кредитов были взяты ими еще во времена Советского Союза. Отдельно прописана сумма долга Египта – 495,5 млн долларов.

Согласно данным Всемирного банка, на конец 2019 года почти 30 развивающихся стран были должны России около $22,9 млрд по двусторонним займам.

В списке крупнейших кредиторов развивающихся стран Россия занимает пятое место, следует из отчета ВБ. На первом месте – Китай, выдавший развивающимся странам займы на $149 млрд.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.21

Россельхознадзор заявил об интересе иностранцев к вакцине от Covid-19 для животных. / В России число просроченных микрозаймов обновило рекорд. / В пандемию выросло число жалоб на продавцов дорогих чудо-приборов и услуг. Пострадали пенсионеры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»