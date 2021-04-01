«Ситуация стабильная»: ФАС и Минсельхоз отвергли риск дефицита сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтвердила нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, говорится в сообщении ведомства. По данным ФАС, «риски дефицита сахара отсутствуют».

В ведомстве добавили, что внимательно следят за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются», отмечается в сообщении.

Министерство сельского хозяйства России в свою очередь заявило, что оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита. По информации ведомства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

Ранее в четверг, 1 апреля, газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что производители сахара в конце марта приостановили его продажи торговым сетям. По словам собеседников издания, это произошло после сообщений о готовности правительства РФ выделить предприятиям отрасли субсидии с 1 апреля в качестве компенсации их затрат. Отмечалось, что производители собираются возобновить продажи после получения компенсации в размере 5 рублей за 1 кг за поставку сахара торговым сетям по фиксированной цене 36 руб. за 1 кг.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.21

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