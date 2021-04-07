Власти хотят перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл

Власти ищут способы регулирования растущих цен на металл. Возможные варианты – субсидирование бюджетных строек за счет возросших налоговых отчислений металлургов и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции

Минстрой провел совещание, в котором приняли участие представители металлургических компаний. Темой мероприятия стало обсуждение роста цен на стройматериалы. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов озвучил свои варианты стабилизации цен на металлопродукцию, которую используют в строительстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

Минпромторг предложил два варианта регулирования цен. Первый предлагает установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, которая используется в строительстве (металлолом, железнорудное сырье, арматура, металлопрокат и прочее). Автором этой идеи является вице-премьер Андрей Белоусов, отмечает издание.

Предполагается, что компании, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будут отдавать часть излишней маржи, вероятно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Поступившие в бюджет средства планируется направлять на поддержание и строительство гособъектов. Такой подход потребует внесения изменений в Налоговый кодекс.

Второй вариант, предложенный министерством – компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. «Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», – пояснил участник рынка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.21

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