России блогеры не нужны, но на рекламе они зарабатывают больше прессы

Российские блогеры за год заработали на рекламе больше, чем газеты и журналы. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международной ассоциацией The Interactive Advertising Bureau (IAB). Тем временем, в Роструде считают, что стране блогеры не нужны.

Эксперты взяли для анализа только легальные доходы блогеров, работающих в социальной сети Instagram и на видео-площадке YouTube, передает РБК. Эти платформы наиболее популярны среди рекламодателей, доля других социальных медиа на российском рекламном рынке крайне мала.

В 2020 году на продвижении товаров и услуг в Instagram блогеры заработали 7 млрд рублей, что на 69% больше, чем годом ранее. Чаще всего в соцсети рекламируют товары из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер». Рекламные доходы блогеров на YouTube аналитики оценили в 4,1 млрд рублей (+55% за год). На этой платформе рекламодатели предпочитали продвигать товары из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника».

Таким образом, заработок на рекламе российских блогеров за прошлый год составил свыше 11,1 млрд рублей, что более чем на треть превышает общую рекламную выручку всех издателей газет и журналов, которую Ассоциация коммуникационных агентств России оценила в 8 млрд рублей. По словам экспертов, в 2020 году из-за пандемии рекламодатели существенно снизили затраты на размещение в традиционных каналах, таких как телевидение, радио, пресса и наружная реклама, – положительную динамику показал только интернет.

При этом исследователи обратили внимание, что заявленные 11,1 млрд рублей, заработанные в 2020 году лидерами мнений в Instagram и YouTube, – это лишь легальная часть их доходов, информацию о которых раскрывают или сами блогеры, или агентства. Теневые доходы сравнимы по объему с легальными или даже превышают их.

В свою очередь глава Роструда Михаил Иванков заявил, что России блогеры не нужны. «Как показывают, опять же, объективные данные нашего портала «Работа в России», который составляет крупнейшую базу вакансий, свыше 1 миллиона 600 тысяч вакансий на сегодня, сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства ", – сказал Иванков в интервью телеканалу «НТВ». Он указал, что одни из самых высокооплачиваемых вакансий в России в добывающей отрасли, на втором месте по заработку находятся пилоты самолетов.

Москва, Зоя Осколкова

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