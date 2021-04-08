Россияне рассказали о желаемом размере пособия по безработице

Россияне хотели бы получать ежемесячное пособие по безработице в размере 26,6 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала «Работа.ру», в котором приняли участие 4,5 тыс. человек.

Опрос показал, что безработные жители Москвы хотели бы получать от государства 26,6 тыс. рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга – 27,9 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону 25,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде – 22,7 тыс. рублей. Самыми скромными в запросах среди жителей крупных городов оказались екатеринбуржцы – 21,9 тыс. рублей.

По мнению большинства опрошенных (91%), власти обязаны выплачивать безработным пособие. 9% респондентов не считают пособие необходимым. 23% участников опроса считают, что платить пособие нужно в течение полугода, 18% – до года. 16% опрошенных заявили, что выплаты нужно прекращать через три месяца, 4% выступили за выдачу пособия более года.

Две трети граждан (66%) полагают, что с течением времени размер пособия не должен уменьшаться. Обратного мнения придерживаются 34% участников опроса.

Максимальный размер пособия по безработице в России составляет 12 130 руб., минимальный – 1500 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.21

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