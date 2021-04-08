Больше трети россиян считают чрезмерным налоговое бремя

36% россиян считают действующие налоги чрезмерными. Большинству несогласных с размерами налогов от 25 до 34 лет. При этом назвать действующую ставку НДФЛ могут только 65% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Около половины (52%) жителей России считают налоговое бремя достаточным. Лишь 1% респондентов говорят, что налоговые сборы могут быть и выше. Терпимее к налогам относятся россияне в возрастной категории старше 60 лет. Большинству среди тех, кто считает налоги чрезмерными, от 25 до 34 лет.

При этом только 65% опрошенных смогли назвать ставку подоходного налога (НДФЛ), среди молодежи таких еще меньше – 49%, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

42% респондентов уверены, что в настоящее время платят больше налогов, чем пять лет назад. 30% утверждают, что сегодня зарабатывают больше, чем пять лет назад. 13% сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%. «Таким образом, субъективные оценки говорят об увеличении налогового бремени на граждан», – отмечают социологи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.21

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