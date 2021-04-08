Число банкротств граждан России выросло почти вдвое

В России по итогам первого квартала 2021 года число персональных банкротств выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Федресурса», суды за три месяца текущего года признали банкротами 40 569 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 81,5% больше, чем за тот же период 2020 года (22 356), сообщает «Интерфакс». И эта тенденция ускорилась. Если сравнивать прошлогодний показатель с данными за первые три месяца 2019 года, прирост составил 68%. Всего за время действия судебной процедуры личного банкротства (с октября 2015 года) несостоятельными стали 322 849 гражданина России.

Больше всего персональных банкротств зарегистрировано в Москве (2,22 тыс. человек), Подмосковье (2,18 тыс.), Краснодарском крае (2,11 тыс.), Самарской области (1,89 тыс.), Санкт-Петербурге (1,75 тыс.) и Башкирии (1,72 тыс.).

В то же время снизилась активность подаче заявлений граждан на внесудебное банкротство через многофункциональные центры (МФЦ). Напомним, возможность банкротства во внесудебном порядке появилась у жителей России в сентябре 2020 года, процедура длится полгода. Как сообщал «Новый День», заявления на внесудебное банкротство могут подать граждане, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей, при этом на них не числятся открытые исполнительные производства, то есть уже нет никакого имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться.

По данным «Федресурса», за все время действия нового механизма было начато 2 989 процедур внесудебного банкротства физлиц. Больше всего – в Санкт-Петербурге (569), Москве (387), Алтайском крае (385), Тюменской (319) и Ленинградской областях (305), а также в Татарстане и Башкирии (237 и 236 соответственно). Новую процедуру с учетом того, что она занимает полгода, прошли пока 342 человека.

Меж тем количество возбужденных процедур внесудебного банкротства в первом квартале 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. МФЦ опубликовали всего 1175 соответствующих сообщения. При этом, отметили в «Федресурсе», количество возвращенных гражданам заявлений на упрощенную процедуру сократилось на 52,3%, и, соответственно, доля начатых процедур увеличилась с 32,8% до 45,9%.

Глава проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объяснил снижение активности подачи заявлений на внесудебное банкротство тем, что «граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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