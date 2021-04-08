Женщинам в России разрешат работать авиамеханиками

Профессии авиамехаников и инженеров по обслуживанию самолетов исключат из списка запрещенных для российских женщин. Соответствующий проект приказа подготовил Минтруд РФ. Ранее в ведомство с просьбой расширить список доступных для женщин профессий обратилась сенатор Инна Святенко.

«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта «б» пункта 57 из данного перечня», – говорится в ответе Минтруда на запрос сенатора (цитата по ТАСС).

Этот подпункт включает в себя работы авиамехаником по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, по ГСМ, а также работу техником по крылу и инженером по техобслуживанию самолетов и вертолетов.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий. Они получили возможность работать водителями фур либо машинистами электропоездов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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