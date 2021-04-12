«Роскосмос» лишился контрактов из-за санкций США

Государственная корпорация «Роскосмос» потеряла несколько потенциальных контрактов из-за введенных США ограничений. В итоге запуск зарубежных спутников достался другим исполнителям.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался, что знает о нескольких упущенных контрактах.

«Заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

По той же причине госкорпорация недополучила и некоторые комплектующие, которые не производят в России. Несколько иностранных компаний отказались сотрудничать из-за ограничений, установленных Америкой, рассказал первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

Комплектующие нужны были для выполнения гособоронзаказа. В итоге «Роскосмос» нашел отечественное предприятие, которое могло бы производить нужные детали.

«Мы начали работать с другим нашим не входящим в госкорпорацию, но российским предприятием по производству этого изделия, и через год оно просто появится. Страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента», – пояснил Овчинников «Интерфаксу».

В декабре 2020 года в санкционном списке Минторга США оказались Ракетно-космический центр «Прогресс» и ЦНИИмаш, в состав которого входит Центр управления полетами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

В мэрии не планируют завершать отопительный сезон. / Прибалтика впервые приостановила импорт электроэнергии из России. / Аркадий Ротенберг владеет несколькими санаториями и гостиницами в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»