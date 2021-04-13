ВШЭ оценила риск России «навсегда отстать» на рынке технологий

Высшая школа экономики (ВШЭ) предупредила, что Россия может не догнать лидеров рынка передовых технологий. Доля российского экспорта на мировом рынке производственных технологий не достигает и процента.

Специалисты ВШЭ подсчитали, что в 2002-2018 годах Россия поставляла только 0,2-0,5% от мирового объема продукции передового производства. Основной объем экспорта шел в постсоветское пространство. А вот покупала наша страна подобные технологии у развитых стран в пределах 0,3-1,6%.

Больше всего передовых технологий Россия закупает для создания вооружения, ядерной и аэрокосмической сферы.

«Текущая специализация на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», – цитирует доклад РБК.

Аналитики назвали лидерами глобального производства Швейцарию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Чехию, Венгрию и Вьетнам. В окружение лидеров вошли Австрия, Канада, Великобритания, Франция и Дания.

А вот лидером по числу патентов в области производственных технологий стали Корея и Япония. К ним примкнули Швеция, Израиль и Финляндия. Близкий сосед России – Китай включен в число догоняющих производителей, которые активно пользуются технологиями для собственных нужд. Рядом с ним аналитики поставили Польшу, Таиланд, Филиппины, Румынию, Словакию, Мексику и ОАЭ.

Россия уже отнесена к группе стран, которые почти не вовлечены в производство товаров с применением перспективных технологий. В этом наша страна схожа с Индией, ЮАР, Казахстаном, Бразилией, Австралией и еще 30 странами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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