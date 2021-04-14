Российский рынок труда лишился рекордного за 12 лет числа молодых работников

За прошлый год численность занятых в России сократилась на 1,65 млн человек, 1 млн из них составили работники в возрасте до 30 лет. Это рекордный показатель с 2009 года. Больше всего пострадали сферы услуг, промышленности и транспорта. Об этом свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сильнее всего снизилась численность работников самой младшей возрастной категории, от 15 до 19 лет, то есть новичков на рынке труда и учащихся, подрабатывающих в свободное от занятий время. Однако эта группа самая малочисленная, в стране работает около 268 тысяч тинейджеров.

Сильно сократилась занятость россиян в возрасте 25-29 лет. Их стало меньше на 8,2%, или на 758 тысяч человек. В то же время число занятых в возрасте 20-24 лет, то есть недавно вышедших на работу во время или после завершения учебы, снизилось на 4,5%, или на 163 тысячи человек, пишут «Известия».

В общей сложности за 2020 год российский рынок труда потерял 1,01 млн работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно – в декабре их насчитывалось 12,17 млн человек против 13,18 млн годом ранее. Это рекорд как минимум за последние 12 лет, отмечают аналитики.

Около 280 тысяч выбывших с рынка труда молодых сотрудников работали в сфере обслуживания и торговли. На 240 тысяч сократилась численность рабочих в возрасте до 30 лет в промышленности, транспорте и строительстве. Негативное влияние оказала и пандемия коронавируса, а строительство лишилось большого количества трудовых мигрантов.

В то же время уровень безработицы среди молодежи оставался стабильно высоким, говорят аналитики, по итогам декабря 2020 года он составил 16,9%, что лишь на 1 п.п. выше аналогичного показателя годом ранее.

В Минтруде признают, что численность занятого населения в прошлом году действительно снижалась под влиянием пандемии и связанных с ней факторов. На сокращение числа молодых сотрудников повлиял отказ молодежи от стажировок, а работодателей – от найма неквалифицированного персонала, занятого прежде всего в сфере услуг.

Кроме того, дефицит рабочей силы, особенно молодых сотрудников, выступает следствием демографической ямы 1990-х, а коронавирусный кризис только усугубил проблему.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.04.21

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