От Путина ждут заявлений по Донбассу и мерам поддержки. Комментарии экспертов о будущем рубля

Завтра президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Этот год не только выборный, но еще и ковидный – и вероятны заявления о новых мерах поддержки. С другой стороны, возможны заявления по острым вопросам внешней политики. «Новый День» обсудил с экспертами, стоит ли в ожидании комментариев по Донбассу (и к тому же накануне акций протеста) скупать доллары и как послание отразится на экономике страны.

«Каких-то очень резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит, не то время, у Центробанка есть возможности по удержанию ситуации. Предположу, что тема Донбасса на валютном рынке была заблаговременно отрефлексирована, последнюю неделю рубль очень неспокойно себя вел. А такое бывает: когда все происходит на ожидании новости, а потом ожидание оправдывается, новость подтверждается. Но никакого взрывного роста уже нет», – считает доцент УрГЭУ, экономист Константин Юрченко. Он отметил, что в год думских выборов президент должен огласить какие-то новые меры поддержки, Юрченко ждет, что это будет раздача денег всем. На курсе валюты это не скажется, но позитивно отразится на экономике в целом. «Я жду, что будут обнародованы какие-то меры по вертолетным деньгам. Год назад еще говорили экономисты, и я тоже, что раздача дотационных денег – это лучшая мера во время экономического спада. У нас скоро думские выборы, властям надо набирать очки. Это хорошая мера и с социальной, и с экономической точки зрения, такое совпадение редко бывает», – прокомментировал эксперт.

Инвестиционный менеджер «Открытие-брокер» Тимур Нигматуллин после вопроса о курсе доллара и речи президента заметил, что ожидания от послания (и вечерних акций оппозиции) – это в первую очередь вопросы политики, а не экономики. Но он не думает, что после речи президента с рублем может случиться что-то очень плохое, а вот шансы на восстановление в будущем есть. Финансист анализировал, насколько нынешний рыночный курс рубля отличается от того, каким мог бы быть курс без учета политических факторов.

«По нашим оценкам, рубль должен быть крепче 67,5. Все, что выше, – это премия из-за политических и геополитических рисков. Наверное, с точки зрения валютного рынка есть событие, которого можно ожидать (в ходе послания, – прим. ред.) – это корректировка бюджетного правила, что-то похожее на валютную интервенцию. Если скупка валюты будет уменьшена или отменена, то рубль может укрепиться даже больше, чем уровень наших расчетов», – отметил Нигматуллин.

Экономист Константин Селянин также считает, что чего-то сверхневероятного после выступления президента не произойдет ни на бирже, ни в экономике. Годами в России ждут реформ в правовом поле, касающихся экономической деятельности, решений, направленных на демонополизацию экономики, налоговую реформу, которая простимулирует предпринимательскую деятельность. Но ничего принципиально нового в ходе таких ежегодных посланий обычно не звучит, вероятно, так будет и на этот раз, но все же какие-то приятно влияющие на людей решения будут обнародованы.

«Я думаю, ничего особенного не произойдет, будет послание, которое мы слышим уже 20 лет. Конечно, прозвучат какие-то решения, в том числе по мерам социальной поддержки, возможно, выплаты на детей станут более или менее регулярными. Очевидно, что действия государства направлены на то, чтобы как-то смягчить падение доходов. Мы знаем, что 20% детей в стране находятся за чертой бедности, семьи с детьми, пожалуй, самая незащищенная категория. Какие-то «плюшки» в послании обязательно будут. Но они вряд ли будут про бизнес», – прокомментировал эксперт.

Что касается внешней политики, в частности, комментариев о Донбассе, то, скорее всего, президент что-то озвучит, но в спокойном ключе. Курс валюты после послания вряд ли сильно изменится. А как рынок отреагирует на вечерние акции протеста, будет зависеть от массовости акций. В январе, напомнил Селянин, гуляния на рубле сказывались, хоть и не слишком драматично.

Москва, Светлана Загороднева

Москва. Другие новости 20.04.21

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