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Среда, 21 апреля 2021, 09:27 мск

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Губернатор Куйвашев будет слушать послание Путина в Москве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня примет участие в оглашении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики.

По сообщению ТАСС, Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с площадки Центрального выставочного зала «Манеж» в 12:00 по московскому времени.

Ранее «Новый День» рассказывал, каких программных тезисов ждут от послания президента политологи, и каких последствий – экономисты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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