Эксперты: Путин расскажет о победе над ковидом, предвыборных «пряниках» и «границе на замке»

Завтра, 21 апреля, президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию. «Новый День» опросил политологов о том, какие факторы могли повлиять на подготовку послания и чего следует ждать от выступления главы государства.

Политолог Константин Калачев считает, что основная задача президента – дать людям уверенность в завтрашнем дне. «Обязательно прозвучат темы восстановления экономики, возможно, будут названы новые драйверы развития. Конечно, президент поднимет свою любимую тему заботы о многодетных семьях, демографии, росте рождаемости. Обязательно будут хорошие новости, например, об индексации пенсии работающим пенсионерам, – считает эксперт. – Будет сказано о том, что пандемию коронавируса мы прошли лучше всех. Президент призовет граждан активнее прививаться, расскажет, что сам привился, пандемию прошли лучше всех». В плане внешней политики, считает Калачев, прозвучит тезис, что обороноспособность в России – на высоте, «граница на замке», но при этом страна мы – миролюбивая, хотим к себе уважения.

Существующие проблемы – переход от дистанта к очному обучению, медицина, которая требует повышенного внимания, тема занятости и доходов населения – будут обозначены, но вместе с путями их решения. «С одной стороны – бюджет дефицитный, с другой – выборный год. Надо обязательно какие-то пряники раздать. Так что ждем заявлений о мерах соцподдержки, обещаний, что российский прорыв все-таки состоится. Может быть, про космос что-то скажет. Нужны темы, демонстрирующие нашу конкурентоспособность», – предполагает Калачев.

Политтехнолог Андрей Перла считает, что факторы, с которыми уже приходится иметь дело российским властям – восстановление экономики после коронавируса, обострение отношений с западом, с февраля усугубились, стали жесткими, непреходящими: «Думаю, президент не может не говорить о вложениях в социальную сферу. Подъем может начаться только прямой раздачей денег людям или инвестициями в те сферы, которые дают быструю отдачу – например, в строительство и сферы потребительского кредитования».

Перла также отметил, что чем хуже живут люди на Западе, тем больше там ищут причины этого в России: «Ослабление Запада и его желание переложить вину на Россию не зависит от Путина и его администрации. Тучи сгущаются, маячит новый железный занавес и холодная война. Они уходят из Афганистана, но остается Украина. Не могу представить, чтобы президент не затронул эту тему. Вопрос – в какой тональности он это скажет, «дорогие братья и сестры» или как-то иначе».

Политолог Олег Матвейчев тоже ожидает от Путина подведения итогов коронавирусной истории: какие были плюсы, какие минусы, какие выявлены слабые места, какие извлечены уроки. В целом эксперт ожидает послания в положительной тональности. «Президент крепко держит власть в руках, у нас все в порядке, – считает Матвейчев. – Что касается Донбасса. Путин уже говорил, что минские соглашения все равно не выполняются, и попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины». Эксперт допускает, что президент снова коснется этой темы, и возможно, в том контексте, что Россия готова к признанию ЛНР и ДНР.

Москва, Евгения Вирачева

Москва. Другие новости 20.04.21

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